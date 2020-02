Echt goede erwtensoep? Daar hoort veel vlees in

Eerst maar even de eeuwige vraag: wat is het verschil tussen erwtensoep en snert? Laura de Grave, bekend van Nederland Kookboek, zit ‘op de rand van Friesland’ voor de foodtruck van Herman van Vliet die uitleg geeft. Zo moeilijk is het niet, vindt Van Vliet. Zijn uitleg had zo uit de mond van Johan Cruijff kunnen komen. ,,Erwtensoep maak je en dan is het erwtensoep. Als je het een dagje - of nachtje - laat staan, dan wordt het snert.”

Van Vliet was vroeger blij als ze thuis snert hadden, want dan waren er minder aardappelen te schillen. Dat was zijn taak. ,,We aten vijf kilo per dag. We waren met negen kinderen.” Het geheim van heel goede erwtensoep: eerst de groenten even aanbakken. ,,Dan gaan ze karamelliseren en krijg je iets meer zoetigheid eraan.”

Volledig scherm Erwtensoep. Of snert? Dat is de vraag. © Lekker Lokaal

De Grave haalt een varkenspoot bij slager Sjerp Blom die de poot even voor haar doormidden hakt. ,,Veel mensen willen geen varkenspoot in hun erwtensoep hebben maar het is verschrikkelijk lekker”, zegt Blom. Hij geeft haar ook een rookworst, krabbetjes, katenspek en rookspek mee. Ze maakt de soep, die 4,5 uur moet trekken, in de foodtruck ‘Lekkere Trek’. Het geheime ingrediënt is gerookte paprikapoeder.

De Graves versie van zijn soep bevalt Van Vliet wel. Hij heeft roggebrood meegenomen. ,,Lekkere smaak, lekker zoet.” ,,En ik heb maar één aardappel hoeven schillen”, zegt De Grave met een lach. Ze vindt al die verschillende smaken vlees in de soep zo lekker, ook omdat je ze allemaal proeft. En dat geldt ook voor de groenten, voegt de gastheer eraan toe. ,,Erg lekker.” ,,Goed recept", besluit De Grave tevreden.

Snert van LekkereTrek

LUNCH of HOOFDGERECHT – 8 PERS. 50 MIN. + 36 ½ UUR WACHTTIJD (of 9 ½ uur als je groene spliterwten gebruikt)



INGREDIËNTEN

500 g gedroogde Dik Trom erwten (Deze kun je online kopen. Je kunt eventueel ook groene spliterwten gebruiken.)

4 kruidnagels

4 jeneverbessen

10 peperkorrels

1 kroontje foelie

2 laurierbladen

3 uien

4 wortels

1 varkenspoot (ca. 20-25 cm), of een stuk spek met zwoerd

1 knolselderij

2 pastinaken

2 el koolzaadolie

1 teen knoflook

1 prei

250 g krabbetjes

150 g rookspek

10 g peterselie

1 rookworst

1 tl gerookt paprikapoeder

Lekker erbij: roggebrood met katenspek

KEUKENSPULLEN

thee-ei

1 grote kookpan (minstens 5 liter)

vlamverdeler

Dag 1

1 Laat de Dik Trom erwten 24 uur weken in ruim koud water (groene spliterwten hoeven niet te weken).

2 Doe de kruidnagels, jeneverbessen, peperkorrels en foelie in een thee-ei. Doe 4,5 liter water, het thee-ei met de specerijen, 2 laurierbladen, 1 hele ui met schil, 1 hele wortel en de varkenspoot (of spek met zwoerd) in een grote kookpan. Laat 8 uur met het deksel op de pan tegen de kook aan trekken (gebruik een vlamverdeler). Voeg tussentijds zoveel water toe, dat er uiteindelijk 4 liter bouillon over blijft. Haal alle smaakmakers eruit.

Dag 2

3 Spoel de erwten af en voeg toe aan de pan met bouillon. Breng aan de kook. Schil ondertussen de rest van de wortels, knolselderij en pastinaken. Snijd in blokjes van 1 x 1 cm. Verhit 1 el koolzaadolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de groenten ca. 5 min. Voeg toe aan de pan met bouillon.

4 Snipper de rest van de uien, snijd de knoflook fijn en snijd de prei in ringen. Verhit de rest van de koolzaadolie in de koekenpan op middelhoog vuur. Bak de groenten ca. 5 min. Voeg toe aan de pan met bouillon. Voeg de krabbetjes toe.

5 Snijd het rookspek in blokjes van 0,5 x 0,5 cm. Verhit een koekenpan zonder boter of olie en bak het rookspek op middelhoog vuur in 5 min krokant. Voeg toe aan de pan met bouillon. Snijd de peterselie en fijn en voeg toe.

6 Laat de erwtensoep 4 ½ uur (of 1 ½ uur als je groene spliterwten gebruikt) met het deksel op de pan tegen de kook aan trekken (gebruik een vlamverdeler). Roer regelmatig. Voeg tussentijds eventueel wat water toe als de soep te dik wordt.

7 Snijd na 3 ½ uur (of na 1 uur als je groene spliterwten gebruikt) de rookworst in plakjes en voeg toe. Breng de erwtensoep op smaak met het gerookte paprikapoeder, peper en zout. Serveer met roggebrood en katenspek.

Tip: Erwtensoep is het lekkerste als het een nacht heeft geslapen. Dan noem je het dus snert.