Eat This biedt makkelijke maar opwindende groenterecepten

SCHOONDIJKE - Ze worden wel de hipste broers van Zeeland genoemd, maar in elk geval zijn ze de meest culinaire broers. De Blend Brothers Hendrik en Kamiel Buysse. Ze verdienden beiden hun sporen in de horeca op topniveau. Kamiel als sommelier in Pure C en The Jane en Hendrik als chef-kok in verschillende sterrenrestaurants als Oud Sluis en Kromme Watergang. Bij met name Edwin Vinke van de Kromme watergang leerde hij de liefde voor het Zeeuwse product.

Ze sloegen de handen in een en werken nu samen in, zoals ze het zelf formuleren, nieuwe, opwindende eet- en drink- en muziekervaringen. Nu is er ook een boek: Eat This.

,,Er bleef veel groente over tijdens de lockdown vorig jaar, doordat de horeca gesloten was,” vertelt Kamiel. ,,Dat zagen wij natuurlijk ook en we besloten om met leuke, gezonde en makkelijke bereidingen aan de slag te gaan. Die deelden we via onze socials,” vult Hendrik aan. ,En daar kregen we veel respons op. Zoveel, dat we besloten om er een boek mee te maken.”

In het boek staan zeventig originele recepten die in een handomdraai zijn te maken. ,,Dat vinden we erg belangrijk”, zeggen de broers in koor. ,,Gemak en plezier in het koken. Dus verwacht geen ellenlange recepten, maar juist tips om met goede producten aan de slag te gaan. Die haal je dan wel bij de groenteboer of meteen bij de kweker natuurlijk”, zegt Hendrik. ,,Dat je met goede, eerlijke en zo mogelijk lokale producten werkt vinden we belangrijk. Mijn favoriet is de gekonfijte prei in olijfolie met een Aziatische touch van citroengras, djeroek poeroet, en seroendeng.”

Kamiel kiest voor de asperge carbonara. ,,Gewoon net als de echte carbonara, maar dan met asperges. Lekker en makkelijk klaar te maken.” Eat This!