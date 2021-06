Duurste hamburger ter wereld is die 5000 euro meer dan waard: ‘Echt goed gelukt’

Het gedicht van Hans Warren ‘Thuiskeer in Zeeland’ beschrijft goed mijn Zeelandge­voel

18 juni Vroeger gingen we, wanneer het mooi weer was, op de fiets naar de zeedijk. De gebroken dijk welteverstaan. Tussen Kattendijke en het Goese Sas. Mijn ouders vonden het daar heerlijk toeven en het was niet al te ver weg. Onderweg over een lang fietspad door de landerijen rook het naar kamille en andere weidebloemen, precies de geur die ik afgelopen week rook tijdens het fietsen. De geur van de zomer. Bij de zeedijk aangekomen rook het vooral erg zilt.