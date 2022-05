Dure chocola en zelfs Franse kaas: we gooien steeds duurder eten zomaar weg

Zeebananen zijn lekkere sappige zilte groenten

Het is nu de tijd voor de zilte groenten als lamsoor, zeekraal en voor zeebananen. Ja je leest het goed; zeebananen. ,,Zeebananen zijn sappige zeegroenten, vergelijk het een beetje met peultjes’’, zegt Hans Elenbaas uit Middelburg die onder meer deze zeebanaantjes kweekt samen met Aart-Jan Bil uit Kerkwerve. ,,Wij vullen elkaar goed aan in dit project, dus dat is heel inspirerend.’’

