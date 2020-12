Dubbel zoveel supermarkten open op nieuwjaarsdag met oog op coronavirus

,,De gemeente Amersfoort is een van de gemeenten die toestemming gaf de deuren te openen op nieuwjaarsdag", vertelt Bob Gross van Openingstijden.nl. ,,Bijna alle supermarkten gaan daar nu open; een groot contrast met een jaar eerder.”



In vrijwel alle grote gemeenten is meer dan de helft van de supermarkten open en in 259 gemeenten is tenminste één supermarkt open op 1 januari. In enkele gemeenten kan je al voor 10.00 uur ‘s ochtends boodschappen doen, wat eerder is dan gebruikelijk op nieuwjaarsdag. In 96 gemeenten, met name in de Biblebelt, blijven de vestigingen dicht.