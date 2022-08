Droogte betekent slecht nieuws voor snoep- en chocoladeliefhebbers

Met video Populaire Tik­Tok-chef zet eindelijk masker af: ‘Nooit verwacht dat het zover zou komen’

Wat uit nieuwsgierigheid begon, is ondertussen beter een uit de hand gelopen hobby te noemen. De 30-jarige chef Robin is met zijn razend populaire kanaal Haagschekeuken een vaste waarde op TikTok. Hij verscheen jaren anoniem, maar nu heeft hij eindelijk zijn gezicht onthuld. ,,Een lach op het gezicht van mijn maatjes toveren is meer waard dan wat dan ook.”

2 augustus