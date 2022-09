Door warme zomers is Nederlandse wijn vaak echt heel goed, maar dit heeft wel een nadeel

Koken & EtenSteeds meer Nederlandse boeren gooien het roer om en starten met het verbouwen van wijndruiven. Met succes: de wijn die in ons kleine landje wordt gemaakt, is steeds beter en voldoet aan een internationaal kwaliteitsniveau, blijkt op de Wijnkeuring van de Lage Landen 2022.

Bijna zestig wijnmakers uit Nederland en België zonden samen 238 wijnen in voor de Wijnkeuring van de Lage Landen 2022. Een onafhankelijk proefpanel in de Duitse plaats Neustadt an der Weinstrasse proefde en keurde elke wijn blind. De uitreiking van de prijzen was gisteren in Kasteel Amerongen.

Blindproevers beoordeelden de wijnen op kleur, geur, smaak en afdronk: 81 ingestuurde wijnen kregen een bronzen medaille, 60 wijnen zilver en 26 wijnen goud. De beste wijngaardeniers zijn dit jaar Wijngaard Hof van Twente, Betuws Wijndomein en Wijngaard Hesselink. Zij behaalden de hoogste scores voor hun drie beste wijnen.

Sinds 2000 wordt er in Nederland steeds meer wijn gemaakt. Vanwege de landbouwcrisis hebben toen meer akkerbouwers druivenranken geplant en zijn ze wijn gaan maken. Waar vroeger alleen in het zonnige Zuid-Limburg en Brabant wijn werd gemaakt, zie je nu dat in alle Nederlandse provincies wijnboeren actief zijn.

Dat druiven verbouwen in Nederland steeds beter mogelijk is, heeft een aantal oorzaken, legt Simon Crone uit, wijnmaker uit Elst: ,,Er zijn nieuwe druivenrassen die beter rijpen in een kouder klimaat en minder bevattelijk zijn voor schimmels. Boeren weten steeds beter welke druivensoorten het goed doen: een boer in Friesland gaat voor een andere druif dan een boer in Zeeland. De invloeden van lokale weersomstandigheden zijn groot, dus ook de technieken verschillen per streek.”

Warmere Nederlandse zomers

Volledig scherm V.l.n.r.: De beste wijngaardeniers van 2022: Roelof en Ilse Visscher (Hof van Twente), Gerhard Ensing (Wijngaard Hesselink) en Diederik Beker (Betuws Wijndomein). © VNWP De veranderende weersomstandigheden spelen volgens Crone ook een rol: ,,Onze zomers worden warmer, waardoor we steeds meer druiven in Nederland succesvol kunnen telen.” Maar die steeds langere periodes van droogte hebben ook een keerzijde: ,,Je moet je druiven minder ontbladeren aan de kant van de zon om verbranding tegen te gaan. En ook rekening houden met veel regen in één keer.”



Hoewel er steeds meer wijn in Nederland wordt gemaakt, blijft de totale wijnproductie van ons land relatief laag als je het vergelijkt met andere wijnproducerende landen. We blijven een klein land, met dure grond. Ter vergelijking: de gemiddelde wijnboer in Nederland heeft een halve tot een hele hectare grond; de gemiddelde wijnboer in Chili zeshonderd. Dit zorgt ervoor dat de wijn die we verbouwen niet en masse in de schappen kan liggen. In plaats daarvan wordt Nederlandse wijn voornamelijk lokaal verkocht, in streekwinkels en via plaatselijke restaurants.



Kwaliteit Nederlandse wijn neemt toe

Wijnkenner Harold Hamersma ziet dat de kwaliteit van de wijnen ieder jaar toeneemt: ,,Je ziet dat men bereid is er meer tijd in te stoppen. Nederlandse wijnboeren hebben de technieken steeds beter onder controle en dat begin je terug te proeven. Ze weten welke druivenrassen ze moeten aanplanten en wat het klimaat doet. De smaak van de Nederlandse wijn wordt steeds beter en doet niet meer onder voor wijn uit het buitenland.”

Hamersma vindt het leuk dat de Wijnkeuring van de Lage Landen wordt gejureerd door een internationaal gezelschap: ,,Dit betekent dat we ons qua kwaliteit van de wijnen kunnen meten aan traditionele wijnlanden. Als je hier in de prijzen valt, dan ben je heel goed bezig.”

Het leven van een wijngaardenier

Wijngaardenier Gerhard Ensing heeft gisteren een ereprijs gekregen. Zijn wijngaard Hesselink in Winterswijk heeft drie witte wijnen en een mousserende wijn in de medailles zien vallen. Hij verbouwde eerst aardappelen en plantte in 2004 zijn eerste wijnstokken: ,,In 2010 heb ik de aardappelen volledig ingeruild voor de wijndruiven. Het is hard werken, maar dat is het waard. Toen ik in de aardappelen zat, werd ik helemaal gek van de regelgeving en de administratie. Ik heb nu weer lol in mijn werk.”

Als akkerbouwer zag hij eens per maand een vertegenwoordiger, tegenwoordig heeft hij dagelijks consumenten over de vloer: ,,We organiseren wijnproeverijen en hebben een terras. Mensen komen hier langs op de fiets, strijken neer voor een kop koffie met appelgebak en gaan naar huis met een fles wijn. Ze zijn geïnteresseerd en enthousiast over de smaak van de wijn.”

Vasthouden aan het hoge niveau

De chardonnay uit de Achterhoek doet volgens Ensing niet onder voor een Franse of Hongaarse. ,,Als het gaat om nieuwe druivenrassen, zou je wel kunnen proeven dat je een Hollandse wijn in je glas hebt.” De Achterhoeker kreeg vorig jaar al medailles voor zijn zelf verbouwde wijnen, en is blij met de waardering die hij ook dit jaar krijgt: ,,Je moet het hoge niveau wel vast zien te houden, dus het blijft spannend. Dat we bij de top van de Nederlandse wijn horen, daar ben ik heel erg trots op.”

Op de prijsuitreiking in Kasteel Amerongen ontmoette Ensing gisteren collega’s uit het vak: ,,Het is heel erg leuk om andere wijnmakers te spreken en andere wijnen van Hollandse bodem te proeven. Het is een heel andere wereld. Toen ik in de akkerbouw zat, deed ik nooit mee aan wedstrijden.”



Voor de liefhebbers: in het weekend van 17 en 18 september stellen wijngaarden hun deuren open tijdens de Wijngaarden Open Dagen. Deelnemende wijngaarden vind je hier.

