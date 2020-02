Door gerechten uit Syrië te koken is gevluchte Zaher (46) toch thuis: ‘Ik hou van deze stad’

,,Samen met mijn vrouw Rana en onze drie kinderen had ik een goed leven in Syrië. In Sweida, een stad op 120 kilometer ten zuiden van Damascus. In 2005 startte ik in Damascus mijn eigen restaurant, met traditionele gerechten uit Syrië en het Midden-Oosten. Het liep goed. We werkten hard, maar het ontbrak ons aan niets. We waren blij en gelukkig.



,,Totdat in 2011 de oorlog begon en in de periode daarna heel veel vernietigd werd. Het vechten startte in Damascus, onze woonplaats was nog redelijk veilig in die tijd. Alle business in Damascus moest noodgedwongen stoppen, ons restaurant ook. Ik ben teruggegaan naar Sweida en ben daar boer geworden. We hadden onder meer appel- en olijfbomen. Het was gevaarlijk om naar het land te gaan in die tijd, er werden mensen ontvoerd en vermoord. Maar ik moest wel. To make some money to survive.