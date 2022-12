Dol op bakken maar te veel om op te eten? Dit verzonnen andere bakfans als oplossing

Koken & EtenNu Heel Holland bakt weer is begonnen, gaat het bij veel thuisbakkers kriebelen. Maar wat doe je met al die koekjes, taart en cake? Hergebruiken of via een platform verkopen; voor iedereen die wél wil bakken, maar zich niet ziek wil eten, zijn er oplossingen. Alles beter dan de vuilnisbak.

Weggeven

Wie veel bakt herkent het misschien: je hebt meer cake, taart of koekjes dan je op kunt (of wilt) eten. Je baksels uitdelen is het meest voor de hand liggend – en dat is precies wat ook bij de opnamen van Heel Holland bakt gebeurt. ,,Sowieso wordt niets weggegooid. Er werken veel mensen aan het programma en die willen allemaal proeven. Wat overblijft nemen de deelnemers mee naar huis’’, zegt Josse Rhee van Omroep Max.

Invriezen

Een alternatief is invriezen. ,,Dat is iets wat veel banketbakkers doen. Met ingevroren cake is niets aan de hand’’, zegt Meester Patissier Hidde de Brabander. ,,Het is afhankelijk van je vriezer hoe een cake het doet; of die droog of luchtig wordt. Wat je wilt is het gebak zo goed mogelijk verpakken. Dat kan in een klassieke Tupperware, of met huishoudfolie. Het liefst zo luchtdicht mogelijk. Ingevroren cake blijft zo’n drie maanden goed.’’

Verkopen

Waarom niet je baksels verkopen? Dat is wat Lilian Beenen dacht toen zij samen met zoon Teun Kortekaas in 2019 het onlineplatform Gebakplaats startte. ,,Ik hou van bakken, maar wat moet je er soms mee? Het is een soort marktplaats, voor mensen die hun baksels willen aanbieden en op aanvraag bakken, voor mensen uit de omgeving. Tegen een prijs; je moet je kosten er wel uit kunnen halen, maar het is niet voor mensen die er hun werk van willen maken.’’

Carine Blok is een hobbybakker uit Putten; zij is een van de bijna vierhonderd hobbyisten die is aangesloten bij het landelijke netwerk. ,,Ik heb het afgelopen jaar al acht aanvragen voor bruidstaarten mogen ontvangen en verscheidene verjaardagstaarten. Zo kan ik mijn hobby uitoefenen en hoef ik niet alles zelf op te eten. Het moet wel een hobby blijven: ik kijk per aanvraag of het uitkomt.’’

Verwerken in andere gerechten

Een andere oplossing is werken met de restjes. Qua broodrestjes is dat simpel; maak croutons of wentelteefjes - maar wat kun je doen met overgebleven cake of taart? FunCakes bedacht daarom Cake Bowl, vergelijkbaar met een pokébowl, alleen dan op basis van cake. Het principe is simpel: gebruik je restjes cake als basis, doe deze in een bowl en top af met botercrème of room. Decoreer verder met fruit, stukjes koek en andere strooisels.

Weggeven aan goed doel

Tot slot: bakken voor het goede doel. Hobbybakkers kunnen zich aanmelden bij een thuisbakkerspunt. Vergelijkbaar met Gebakplaats, bakken hobbyisten dan op bestelling voor anderen in de buurt. Alleen gaat een deel van de inschrijfkosten van alle thuisbakkers naar Bake For life. Met het geld wordt een bakkersopleiding voor kansarme jongeren in Oeganda bekostigd. Voor wie goed wil doen.

