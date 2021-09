Doden door listeriabacterie: NVWA stopte controles bij Offerman vanwege andere prioriteiten

Vleeswarenfabrikant Offerman is een tijdlang niet of nauwelijks gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). En dat terwijl het bedrijf al een paar keer was gewaarschuwd door de toezichthouder vanwege problemen met de voedselveiligheid. Zeker zes mensen overleden in 2019 aan de gevolgen van de listeriabacterie die in vleeswaren zat van de fabrikant. Ook kregen twee vrouwen een miskraam.

In 2019 bleken producten van Offerman listeria te bevatten. Meerdere mensen werden daardoor ernstig ziek en enkelen overleden eraan. RTL Nieuws heeft bij de NVWA documenten opgevraagd over de kwestie en stelt dat Offerman jarenlang het risico heeft genomen dat consumenten een levensgevaarlijke voedselinfectie zouden oplopen en dat de NVWA daarvan wist. Offerman rekte de houdbaarheidstermijnen van bijvoorbeeld paté en boterhamworst veel te ver op.

De NVWA waarschuwde Offerman in 2016 en 2017 drie keer, maar daar bleef het bij. Onder meer door ‘andere prioriteitstelling’ heeft een herinspectie van het bedrijf ‘helaas niet plaatsgevonden’, laat de NVWA weten na berichtgeving van RTL. ,,De risico-inschatting was echter laag; de aanwezigheid van listeria was onder de norm”, stelt de autoriteit.

‘Sinds juli 2017 is er geen inspectie meer geweest’, schreef een NVWA-inspecteur in september 2019. De toezichthouder had het te druk en gaf voorrang aan de controle van andere bedrijven. De autoriteit verklaart ook: ,,Honderd procent voedselveiligheid is helaas niet te garanderen en uitsluiten dat mensen daar ziek van worden helaas ook niet.”

Bacterie in de muren

De listeriabacterie zat in vleeswaren die in een fabriek van Offerman in Aalsmeer werden gesneden en verpakt. De fabriek werd in oktober 2019 uiteindelijk alsnog door de NVWA gesloten en supermarktketens Aldi en Jumbo haalden toen uit voorzorg alle voorverpakte vleeswaren van Offerman uit de schappen.

De besmetting met de levensgevaarlijke bacterie bleek bij Offerman zo hardnekkig, dat de Belgische eigenaar er gedwongen mee stopte. Renoveren van het pand in Aalsmeer was te duur. De bacterie bleek tot in de muren van de hal te zitten.

