Dit zijn de lekkerste tapas voor als de 5 in de klok is

Met een kookboekwinkel heb je nogal eens wat aanloop. En dan heb ik het niet louter over betalende gasten. Ook vrienden en bekenden (met name die laatste groep is fors uitgedijd) weten dat als de 5 in de klok zit, de zaak officieel nog even open is. Helemaal omdat wijd en zijd bekend is dat op het werkadres een volledig ingerichte professionele keuken staat. En bovendien dat het hoofdkwartier van De Grote Hamersma er is gevestigd, alwaar jaarlijks duizenden flessen worden beoordeeld.