Dit zijn de grootste misvattingen over champagne (een tip: drink geen champagne bij je oliebol)

Koken & EtenWat een half jaar geleden voor Arne Roex begon als een hobbyproject, is uitgegroeid tot iets veel groters. In juni richtte hij Champagneman.club op, een online webshop met champagne van kleine huizen die je niet snel in de winkel tegenkomt.

Roex importeert champagne van vier kleine champagnehuizen: Dauby, Jean Yves Carlini, Jose Michel et Fils en Gimonnet et Gonet. ,,De meeste champagnes die zij produceren hebben een bijzonder verhaal”, vertelt hij. ,,Zo ontdekken mensen ook iets dat speciaal is en waar ze hun gasten over kunnen vertellen. Dat is leuk om te zien.”

Quote Het is beter om de fles al wat eerder op de avond open te trekken. Dan proef je het beste Arne Roex, Champagneman Deze huizen, vaak gerund als een familiebedrijf, zorgen in Roex’ ogen voor meer uitgesproken champagnes die ook nog eens beter zijn voor je portemonnee. Dat veel mensen denken champagne niet lekker te vinden, komt volgens hem vooral door een aantal misvattingen. We zetten de grootste op een rij.

Quote Champagne met een oliebol is eerlijk gezegd een slechte combinatie Arne Roex Misvatting 1: Alle champagne smaakt hetzelfde

Mensen denken vaak dat alle champagne hetzelfde smaakt, aldus Roex. ,,En dat is inderdaad zo, als je alle grote merken afgaat”, legt hij uit. ,,Bij kleinere producenten zit er meer variatie in. Vaak proef je het karakter van een huis terug. Het huis staat echt voor een bepaalde smaak.”



Die specifieke smaak kan onder meer ontstaan door de manier waarop de wijn bewaard wordt. ,,Veel huizen bewaren de wijn in kelders, in houten vaten”, noemt hij als voorbeeld. ,,Dat geeft een bepaalde smaak af. Grote merken doen dit vaak niet. Daarnaast worden binnen een huis vaak meerdere soorten champagne gemaakt, wat grote merken vaak ook niet doen.”



Als voorbeeld noemt Roex een champagne die alleen van pinot noir is gemaakt. ,,Dat geeft een heel specifieke smaak”, zegt hij. ,,Of ze hebben een champagne die minder suiker bevat, de brut natur. Aan het einde van het productieproces wordt vaak suiker toegevoegd, bij deze is dat niet zo. Dan proef je de pure champagne zoals die bedoeld is. Zoiets kun je van de grote merken bijna niet kopen, dus daar zit 'm echt het verschil in.”

Misvatting 2: Champagne drink je om middernacht

Een veel gemaakte fout is het opentrekken van een dure fles champagne aan het einde van de avond. ,,Hartstikke zonde”, vindt hij. ,,Het is ook niet gek dat mensen champagne op dat moment vaak helemaal niet lekker vinden. Dat heeft ermee te maken dat je tegen die tijd waarschijnlijk al veel gegeten en wat gedronken hebt. Je smaakpapillen zijn al helemaal verzadigd en dan proef je 'm niet echt meer.”



Wanneer kun je dan het beste een glaasje nemen? ,,Het is beter om de fles wat eerder op de avond open te trekken, dan proef je het beste”, adviseert Roex. Daarnaast hoopt hij dat mensen champagne meer als een wijn gaan zien die het hele jaar gedronken kan worden en niet alleen tijdens de feestdagen. ,,De zwaardere champagnes doen het goed in de winter, maar er zijn lichtere opties die in de zomer ontzettend lekker zijn”, aldus Roex.

Volledig scherm Arne Roex. © Arne Roex Misvatting 3: Champagne is duur

Kleine huizen steunen is volgens Roex niet alleen lekkerder, maar scheelt ook in de portemonnee. ,,Mensen denken vaak dat champagne drinken duur is, maar dat hoeft niet zo te zijn”, legt hij uit. ,,Grote merken hebben dikke reclamebudgetten tot hun beschikking en zijn vooral uit op winst. Bij een kleiner huis is dat minder het geval.”



De lagere prijs komt volgens Roex ook doordat kleine champagnehuizen minder kosten hebben. ,,Het zijn vooral families die de champagne maken”, vertelt hij. ,,Ze werken keihard en zijn verantwoordelijk voor het hele proces. Van het verbouwen van de druiven tot het maken en verkopen van de champagne. De gemiddelde fles van een kleinere producent zit rond de 25 tot 30 euro en daar heb je een erg goede champagne voor.”

Misvatting 4: Champagne is niet te combineren met eten

Er wordt vaak gedacht dat champagnes alleen geschikt zijn als aperitief. ,,Dat is zeker niet waar”, vertelt Roex. ,,Je hebt verschillende soorten champagne die je goed kunt combineren met verschillende gerechten. Zo is bijvoorbeeld een brut nature erg lekker bij oesters en bij vleesgerechten doet een wat stevigere ​blanc de noirs ​het goed.”



Onze oudejaarstraditie om oliebollen en champagne te nuttigen heeft de reputatie van de wijn weinig goed gedaan, zegt Roex. ,,Champagne met een oliebol is eerlijk gezegd een slechte combinatie”, vertelt hij. ,,Champagne is niet heel zoet, een oliebol wel. Als je dat combineert, wordt de champagne alleen maar zuurder. Dan vinden de mensen de champagne niet lekker, maar eigenlijk ligt dat aan de oliebol.”



Roex heeft een tip voor feestvierders die toch graag een oliebol en champagne willen combineren op oudjaarsdag. ,,Ik adviseer je om dan voor een demi sec champagne te gaan, omdat die wat zoeter is. Dan smaakt-ie wel lekker!”

