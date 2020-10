Dit zijn de finalisten van de miniversie van Heel Holland Bakt: wie denk jij dat wint?

Column Margot Verhaagen Mocht ik een volgend leven terugkomen, dan graag als vogel

29 oktober Ik reed langs een akker waar de uien net geoogst waren en werd gefêteerd op een vliegshow van honderden spreeuwen die daar boven zwermden. Het schijnt juist deze tijd van het jaar te zijn dat deze mooie zwermen te zien zijn, zolang het maar niet nat of druilerig is. Het was dan ook net die ene mooie middag afgelopen week dat ik de enorme groep vogels zag opstijgen en dalen en in diverse formaties zag vliegen.