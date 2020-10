Dit zijn de beste potjes babyvoeding uit de supermarkt

De eerste keer in bad of draagzak, de eerste lach: mijlpalen in een babyleven die je graag op foto vastlegt. Net als dat eerste hapje groente. Meestal levert het een hilarisch plaatje op, weet kindervoedingsexpert Patricia Ploeger, want de kans is groot dat je baby dat hapje direct weer uitspuugt. Geen zorgen: dat heeft niets te maken met de smaak, maar met de kokhalsreflex. Ploeger: ,,Bij baby’s ligt deze reflex voor op de tong, hij zorgt voor een natuurlijke reactie wanneer er iets hards − een lepel − in het mondje komt.’’