Dit terras in Lissabon heeft fantastisch uitzicht, maar op je drankje moet je even wachten

Wat Eten We Vandaag: Turkse pizza met aubergine en yoghurt­saus

Een Turkse pizza is vaak gevuld met gehakt, ui, tomaat, pepers en peterselie. Het gerecht komt oorspronkelijk uit Anatolië; een regio in het zuidoosten van Turkije en wordt ook wel lahmacun genoemd. In deze vegetarische variant vervangen we het gehakt door een pasta van kruidige aubergine.

10:00