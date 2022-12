Dit restaurant trakteert alleenstaanden op gratis maaltijd: ‘Thuis zit je alleen tegen de muren te praten’

column margot verhaagen Uiensoep: niet echt een heel romantisch gerecht

Precies vandaag zijn Man en ik dertig jaar getrouwd. Wanneer je dat aan iemand vertelt, lijkt het alsof je al heel oud bent, maar zo voel ik me niet. Het is best een hele prestatie en hoewel het vanzelf ging, is liefde toch echt een werkwoord. Zeker na dertig jaar, of misschien juist na dertig jaar.

