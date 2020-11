Dit populaire Surinaamse gerecht is eigenlijk ‘Chinese mix’

VIDEOTv-koks Job en Perry leren over de Surinaamse keuken in de videoserie SuriFood op deze site. De koks spreken in de serie met Surinaamse koks over hun allerlekkerste gerechten. Vandaag: moksi meti.

Moksi meti is een Surinaams gerecht dat Chinese roots heeft. De gerechten zijn Chinees, maar de mix is Surinaams, aldus Tatiana van restaurant Kiem Foei in Rotterdam. ,,Het betekent gemengd vlees.” Bij haar eigen restaurant is het geroosterde kip, het rode varkensvlees is cha sieuw, de worst is fa chong en geroosterd buikspek. ,,Sommige mensen houden van droog vlees, dan serveren we het met tsjauw min of met droge rijst erop. Je kunt ook een variatie krijgen met groenten en saus.”

Je kunt moksi meti eten met nasi, bami of witte rijst. Kiem Foei heeft ook een broodje moksi meti. Je kunt er ook andere soorten vlees in doen, eend of spareribs bijvoorbeeld.

Volledig scherm Moksi meti. © SuriFood

Job en Perry mogen de keuken in om te zien hoe de koks het eten van Kiem Foei bereiden. De grootouders van Tatiana komen uit China, haar ouders zijn in Suriname geboren en zij zelf in Nederland. Het restaurant, dat al 33 jaar bestaat in Rotterdam, is haar vader in 1987 begonnen samen met een bevriende kok. De mannen mogen in de enorme kookpotten en roosterovens kijken, maar de recepten geeft Tatiana niet prijs. Online zijn wel voorbeelden te vinden, zoals hier en hier.

