Dit krijgt de Queen elke ochtend op bed geserveerd, nog voor ze gaat ontbijten

Koken&Eten Grolsch en Lidl vochten meer dan een jaar om biermerken en dit is de uitkomst

20 oktober Bierbrouwer Grolsch en supermarktketen Lidl vochten een jaar lang om hun biermerken Kordaat en Kornuit. Het Gerechtshof in Den Haag hoeft wat hen betreft geen uitspraak te doen in de rechtszaak over de biertjes.