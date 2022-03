Dit krijgen kinderen op New Yorkse scholen voortaan als lunch: ‘Ik zie op tegen vrijdag’

Wat Eten We Vandaag: Noedelsala­de met pindadres­sing

Deze salade bevat naast noedels ook kleurrijke groenten. Door de vele groenten in dit gerecht, is de noedelsalade erg geschikt als lichte avondmaaltijd, maar ook zeker lekker om tijdens de lunch te eten. Bereid alle ingrediënten voor en je hoeft alleen de noedels nog even klaar te maken.

10 maart