Dit kerstmenu kun je perfect vermenigvuldigen en (uit)delen

Lezersreacties Troosteten in coronatijd? Puddingvis­sen, hete bliksem en zelf geslachte varkens

5 december Frank Poorthuis deed deze week in zijn rubriek Frank in quarantaine een nieuwe oproep: wat is uw troosteten in coronatijd? Een kleine selectie uit alle inzendingen. ,,U bedolf me onder verhalen en recepten. Wat zal ik meer zeggen? Elk woord gaat af van uw herinneringen en recepten. Geniet!’’