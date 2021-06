Dit jonge horecaduo levert betaalbare gerechten van hoog niveau in een prachtig stukje oud-Rotterdam

Het is een klein, maar prachtig stukje oud-Rotterdam. Naast de Koningsbrug (ten oosten van de Oude Haven) is aan het Haringvliet een hele rij monumentale koopmanshuizen bewaard gebleven. Met op nummer 92 op de begane grond restaurant On Cru. Een wit pand uit de eerste helft van de 18e eeuw, met een klassieke omlijsting en smeedijzeren balkonhekjes.



Vroeger lagen in deze binnenhaven de haringschuiten rijendik en werd vanaf de begane grond handel gedreven. Op de etages erboven woonden vermogende havenbaronnen, admiralen en koopmannen. Het restaurant is gevestigd in zo’n oude bedrijfsruimte op de begane grond, met boogvormige deuren en ramen.