Dit is waarom het steeds moeilijker is om aan oude kaas te komen

Sinds we door de coronacrisis allemaal thuiswerken staan de kaasboeren op de markt met een grote glimlach de kazen in stukken te snijden want de verkoop is flink gestegen, vertellen ze. ,,Nederlanders die thuis werken, hebben liever goede kaas op hun brood dan het plakje C-kwaliteit op een wit bolletje in de bedrijfskantine’’, stelt de Kamerikse Bob den Hollander. Hij is de zoon van de oprichter van Den Hollander Kaas, een franchisebedrijf uit Kamerik waar zeker 250 marktkarren bij aangesloten zijn.