Dit is waarom Fransen minder Bordeaux drinken, maar meer bier

‘s Werelds beroemdste wijndrinkers, de Fransen, laten steeds vaker hun eigen Bordeaux-wijnen links liggen. Vorig jaar werden 130 miljoen flessen in eigen land verkocht: een spectaculaire daling van 10 procent vergeleken met het jaar ervoor. ,,In vijf jaar tijd is de verkoop in Frankrijk nu met 20 procent gedaald'', zegt voorzitter Bernard Farges van branchevereniging CIVB.



Dat is een enorme domper voor de wijnboeren rond Bordeaux, want het leeuwendeel (56 procent) van hun afzet gaat nog altijd naar Franse klanten. De belangrijkste oorzaak van de daling, volgens de CIVB: de Fransen drinken steeds minder alcohol. In een halve eeuw is de consumptie gehalveerd. En vooral de laatste jaren gaat het snel, mede door overheidscampagnes om alcoholgebruik te verminderen.



De gemiddelde inwoner van Frankrijk drinkt 51,2 liter wijn per jaar. In 2000 was dat nog 71,5 liter per jaar. Die trend ligt in de lijn van een bredere beweging: Frankrijk is niet langer wijnland nummer één in de wereld. Enkele jaren geleden constateerde de Internationale Wijnorganisatie (OIV) al dat Italië de grootste wijnproducent was geworden, dat de Amerikanen de meeste wijn drinken en dat Spanje de meeste wijngaarden heeft.



Opvallend is dat een ander drankje precies de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakt: bier. De laatste vijf jaar is in Frankrijk sprake van een enorme groei van vooral de consumptie van ambachtelijke bieren. De omzet van deze categorie bedroeg in 2016 nog 200 miljoen euro, in 2018 al ruim 300 miljoen euro en dit jaar naar verwachting 440 miljoen euro, becijferde economisch onderzoeksbureau Xerfi.