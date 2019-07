Dit is waarom een peer met een verhaal beter verkoopt

Aparte tosti’s uit de Keter Kever

10:00 ,,We worden er hartstikke blij van, vertelt Mariëlle enthousiast. Amanda en ik zijn al sinds ons zeventiende bevriend met elkaar. Afgelopen jaar kregen we ineens het idee om onze caravan niet meer te gebruiken voor vakanties maar als foodtruck. Zo gezegd, zo gedaan, al was het nog wel veel werk. Gelukkig hebben we alle twee een handige man. We verzamelden ideeën, spullen en schreven ons in voor de Cuisine Machine. Ja, meteen maar het diepe in,” lacht ze aanstekelijk.