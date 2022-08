Dit is waarom de prijs van broccoli ook door het dak gaat binnenkort

Koken & EtenHoge benzineprijzen, stijgende energieprijzen en we betalen steeds meer voor onze boodschappen: het leven wordt steeds duurder. Ook de prijzen van broccoli gaan omhoog. Door verhoogde transportkosten en loonstijgingen gaan we dit over een tijdje terugzien in de supermarkten.

Naar verwachting gaan de prijzen na de zomervakantie omhoog. De markt staat in brand, zei Danny Duijs van Tolpoort Vegetables onlangs tegen vakblad AGF.nl. ,,Na de zomer begint het winterseizoen met producten die vaak uit Spanje komen", licht hij toe in een telefonisch interview.



,,Er zijn op dit moment veel risico’s met betrekking tot stijgende loonkosten en water dat schaarser wordt, dat merk je ook in Spanje. De prijzen gaan daardoor meer omhoog en dat moet uiteindelijk worden terugbetaald in de prijs richting de consument.” Nu kost broccoli bij AH of Plus zo’n 1,10 tot 1,20 euro per halve kilo. Vorig jaar rond deze tijd was dat 1 euro. Een stijging van 10 tot 20 procent dus.



Overigens lagen de prijzen twee jaar geleden nog hoger door de droogte. Toen schoot de prijs soms wel naar 1,30 tot 1,40 euro voor 500 gram. Dat was uitzonderlijk, maar kan nu weer gebeuren. ,,Bij drie euro voor een broccoli laat ik hem liggen", zei een klant toen over de hoge broccoliprijs op de markt.

Omdat retailers vaak een seizoens- of jaarcontract hebben met supermarkten, gaan de prijzen van broccoli in Nederland dus nog niet per direct omhoog. ,,De prijzen liggen nu nog vast. Ook als broccoli in de supermarkt in de promotie gaat is dat ook ruim van tevoren afgesproken”, aldus de teler.

De stijgende prijzen zijn volgens hem al wel in het buitenland te merken. ,,Er is daar veel vraag met relatief weinig aanbod. In Engeland zijn er misoogsten geweest vanwege een watertekort, als gevolg van de lang aanhoudende hitte. Daar hebben we in Nederland geen last van op dit moment.” Klanten van de Britse supermarkt Tesco betalen nu zelfs al 2 euro voor een pond broccoli. Bj het Spaanse Mercadona ligt de prijs rond de 1,90 euro per 500 gram.

Quote De prijzen zijn zo aan het oplopen dat heel veel gezinnen pijn aan het lijden zijn Paul Moers, supermarktkenner

Supermarktexpert Paul Moers maakt zich zorgen over dit soort ontwikkelingen. ,,Dit zijn de gevolgen van de klimaatverandering. Het is al lang geen 5 voor 12 meer, het is 5 over 12. We gaan steeds meer wereldwijde problemen krijgen met misoogsten. Dit voorbeeld uit Engeland is vergelijkbaar met de maïs uit Oekraïne die niet of nauwelijks te verkrijgen is. Dit is de prijs die we betalen voor de complete onachtzaamheid naar het milieu.”

,,De prijzen zijn zo aan het oplopen dat heel veel gezinnen pijn aan het lijden zijn”, stelt Moers. ,,Mensen betalen nu meer aan energie dan aan de huur. Als je aan de onderkant van de maatschappij zit of een minimumloon hebt, ga je nu dubbel zo kritisch kijken naar wat je gaat eten.”

Volgens Moers is het dan ook van groot belang dat supermarkten gezamenlijk bepaalde producten voor een lage prijs gaan verkopen. ,,Het CBL moet de supermarkten in actie laten komen. Ze hebben jarenlang goud geld verdiend tijdens corona, dit is hét moment om een keer iets terug te doen. Pak dagelijkse producten als sla, tomaten, melk, yoghurt en brood. Als je een mandje van zo’n 20 producten samenstelt kun je in ieder geval nog keurig blijven eten op een betaalbare manier.”

Broccoli is erg gezond

Broccoli is rijk aan vezels, vitamine C, ijzer en bètacaroteen, dat in je lichaam wordt omgezet tot vitamine A en goed is voor je immuunsysteem. Ook zit er foliumzuur en kalium in broccoli. Het heeft net als veel andere groenten een goede invloed op hart- en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2. Daarnaast bevat het slechts 28 calorieën per 100 gram. Broccoli is volgens het Voedingscentrum het hele jaar door een duurzame keuze.

