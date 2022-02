Dit is nou het échte bananenbrood

In Nederland eten mensen gemiddeld zo'n 42 bananen per jaar. De gele vrucht is afkomstig van de bananenplant en is inmiddels niet meer weg te denken uit de supermarkten. Het is een van de populairste fruitsoorten in ons land.



Maar het is eigenlijk pas vanaf het begin van de 20ste eeuw dat mensen in Nederland gemakkelijk aan bananen kunnen komen, volgens Jon Verriet, voedselhistoricus van de Radboud Universiteit. ,,Voor die tijd was het vooral een luxeproduct. In 1736 werd in Nederland voor het eerst een bananenboom geplant in de tuin van een rijke bankier. De boom trok veel bekijks, maar groeide niet goed hier. Bananen komen oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, maar groeien schijnbaar het best in Latijns-Amerika.”

Niet zoet

Het eerste bekende recept voor bananenbrood dateert uit 1901. In de Sumatra Post, een Nederlandstalige krant uit voormalig Nederlands-Indië, verschijnt een recept voor pisang-brood. ,,Qua smaak lijkt deze variant totaal niet op het bananenbrood zoals we dat nu in Nederland kennen”, zegt Verriet. ,,Het is een hartig recept op basis van bananenbloem, zonder suiker of boter. Het smaakt niet zoet, en het is echt bedoeld om te eten met bijvoorbeeld een plakje kaas.” ,,In Suriname en Indonesië werd natuurlijk al heel lang met bananen en pannenkoekjes gekookt”, zegt voedselhistoricus Charlotte Kleyn hierover.

Cake

Volledig scherm Een recept voor bananencake uit 1927 © From the Tropics to Your Table ,,Daarna verschijnt in 1927 een recept voor bananencake in een boekje van Unifruit met de titel From the Tropics to Your Table. Ik vermoed dat dit een van de eerste westerse opgeschreven recepten is voor het gerecht", zegt Verriet.

In het Soerabaijasch Handelsblad kom je in 1935 wederom een recept voor bananencake tegen. ,,Het is een zoet recept en het woord ‘brood’ ontbreekt”, zegt historicus Verriet. In 1941 staat in de Indische Courant de eerste Nederlandstalige versie van het recept. ,,Het gaat om een zoete variant, maar nu wel met de naam brood”, aldus Verriet.

,,Recepten uit kookboeken zijn wel een lastige bron. Met kookboeken is het vaak zo dat de recepten die erin staan, eigenlijk al langere tijd gegeten worden. Dus je kunt ervan uitgaan dat bananenbrood al veel eerder bestond”, aldus Verriet.

Populair

Volledig scherm Recept voor bananenbrood uit 1947 © Chiquita Banana kookboek In de loop van de 20ste eeuw neemt in het westen de algehele populariteit van bananen toe. Dit heeft mede te maken met fruittelers, zoals Chiquita, die recepten promootten.

In een artikel in Parool van 1958 staat een recept voor Amerikaans bananenbrood. Schrijfster Lydia Winkel geeft eerlijk toe: ,,Dat heeft met degelijk brood niet veel meer dan de vorm gemeen; mijn bananencake is meer een wufte cake.”

Imago

,,Het is grappig, want we noemen het nog steeds brood, maar het hedendaagse bananenbrood is eigenlijk meer een soort cake. Het is een recept op basis van bakpoeder, bloem, eieren, en soms zelf suiker en zout. Dat we het wel brood noemen doet veel voor het imago. Het woord brood zorgt ervoor dat het gezonder overkomt dan het misschien is”, vindt Verriet.

Suiker

Volledig scherm © Shutterstock ,,Bananenbrood is de laatste jaren erg populair, omdat het goed past bij de suikervrije trends van deze tijd”, zegt culinair historicus Charlotte Kleyn. ,,Naarmate een banaan rijper wordt, smaakt die ook zoeter. Dat geeft de lekkere smaak aan de cake, terwijl je tegelijkertijd het gevoel hebt gezond bezig te zijn. Je voegt er immers geen suiker aan toe, terwijl bananen natuurlijk ook gewoon suiker bevatten.”



,,We eten al jaren bananen. Net als cake trouwens. Cake is altijd wel beschouwd als een ongezonde traktatie. Het is leuk om te zien hoe creatief we omgaan met gerechten. Door een cake op basis van bananen te creëren, proberen we van iets ongezonds, weer iets gezonds te maken.”



Volgens Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum valt bananenbrood niet in de Schijf van Vijf. ,,Je moet het zien als iets extra's. Een traktatie, maar het is geen vervanging voor brood”, zegt Schutte.



Mocht je zin hebben gekregen in deze oeroude traktatie, dan kun je zelf heel gemakkelijk bananenbrood maken met behulp van het volgende recept.

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 150 g bloem

- 2 tl bakpoeder

- 1 tl kaneelpoeder

- 1 snufje zeezout

- 50 g suiker

- 2 eieren

- 100 g lichte olijfolie

- 3 rijpe bananen

Benodigdheden:

- Cake- of broodvorm

- Muffinvormen of aluminiumvormpjes

- Satéprikker

- Bakpapier

