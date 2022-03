Dit is het zusterbier van Heineken dat oprichter Freddy Heineken nooit had goedgekeurd

Voedsel­waak­hond waarschuwt voor drugs in champagne­fles­sen: ‘klein slokje kan dodelijk zijn’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de grote champagneflessen (drie liter) van het merk Moët & Chandon Ice Impérial. Onlangs werd er in een aantal flessen, zowel in Duitsland als in Nederland, de harddrug MDMA aangetroffen. In Duitsland overleed iemand na het drinken uit zo'n fles. ‘Een klein slokje binnenkrijgen kan dodelijk zijn.’

