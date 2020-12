Dit is het meest misleidende product van het jaar: ‘Het is geldklopperij’

Zo'n 10.000 consumenten brachten de afgelopen maand hun stem uit op de website van Foodwatch. Van hen stemde 33 procent op de Nutella Cups. Volgens de organisatie is het product van fabrikant Ferrero ‘geldklopperij’. Je betaalt voor de cups 23,22 euro per kilo. Een pot van 400 gram is per kilo 15,14 euro goedkoper. Daarnaast is het product allesbehalve duurzaam. ,,Dit past niet binnen een wereld waarin de roep en noodzaak om minder plastic te gebruiken steeds sterker wordt", stelt Foodwatch. De uitslag van het Gouden Windei 2020 is zojuist bekendgemaakt bij tv-programma Kassa.