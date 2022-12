Dit is het belang van lekker beeld als je een gerecht kookt uit een boek of van Instagram

Koken & EtenWie uren in de keuken staat, hoopt waarschijnlijk niet alleen op een lekker gerecht maar ook op respect en waardering voor de kookkunsten. En in een tijdperk waarin social media volstaan met foto’s van eten dat doet watertanden, is vragen om applaus makkelijker dan ooit. Maar hoe belangrijk is die ‘applausfactor’?

Lisette Drent coördineert het maken van kookboeken. Zij heeft honderden recepten van koks op haar bureau gehad. In de afgelopen jaren heeft zij de kookboekwereld zien veranderen door de opkomst van social media. De populariteit van mooie voedselfoto’s op Instagram toont volgens haar iets dat de kookboekindustrie al veel langer weet. ,,Beeld bij een recept is soms het allerbelangrijkste. Je wil dat iemand naar de foto van het gerecht kijkt en het meteen wil maken, alsof ze het bijna van de bladzijde opeten. Naast een kloppend recept, helpt dus mooi beeld erg mee als je wil dat jouw recepten gekookt worden.”

Quote Ik merk dat als er geen foto bij zit het minder snel gekookt wordt Julius Jaspers

Er is niets nieuw aan zorgen dat een lekker gerecht er ook mooi uitziet, maar platforms als Instagram en TikTok vragen de kok om zijn publiek mee te nemen in het creatieproces. Een gevolg daarvan is dat ook de persoonlijkheid van de kok een belangrijkere rol speelt. Voor sommige traditionele koks is dat een zegen: ,,Neem bijvoorbeeld iemand als Rutger van den Broek, de eerste winnaar van Heel Holland Bakt. Die heeft door de jaren heen veel volgers op social media verkregen, en een hoop boeken geschreven", zegt Drent. ,,Hij trekt een publiek dat echt van bakken en koken houdt.”

Tegelijkertijd opent populariteit op social media ook culinaire deuren voor koks die in het verleden niet snel een eigen boek zouden schrijven. Drent: ,,Er zijn genoeg populaire influencers die een eigen boek krijgen, niet vanwege hun koken maar vanwege het beeld en hun persoonlijkheid. Die boeken doen het vaak erg goed, juist omdat een deel van het publiek groot fan van de schrijver is.”

Dat klinkt misschien niet heel positief, maar Drent ziet een groot voordeel: ,,Het zorgt dat het aanbod een stuk diverser is geworden. Zo’n schrijver kan een hele nieuwe groep mensen aantrekken, zoals een jonger publiek, die anders niet snel een kookboek zouden kopen. Maar die gaan hierdoor wel koken, en blijven dat hopelijk ook doen.”

Quote Camman is iemand die graag een kookboek wil schrijven en het ook tot een succes kan maken, want mensen vinden hem te gek Lisette Drent

Gevolg is dat de recepten ook uit een andere hoek komen dan voorheen gebruikelijk: ,,Het zijn niet alleen maar chef-koks, maar ook hobbykoks die op deze manier kunnen doorbreken en een boek kunnen uitbrengen.” Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het boek Voer van Tobbias Camman: ,,Hij werd bekend als één van de jongens van onlineprogramma’s Streetlab en De FomoShow. Daar is hij de ‘foodie’ van de groep. Hij houdt oprecht van koken, maar dat is niet de enige reden dat hij populair is.”



Zijn populariteit draait namelijk niet alleen om eten, maar ook om zijn persoonlijkheid op social media. Een eigen kookboek is volgens Drent in die situatie een ‘logisch gevolg’: ,,Camman is iemand die graag een kookboek wil schrijven en het ook tot een succes kan maken, want mensen vinden hem te gek.”

Als schrijver van 24 kookboeken, waaronder Sausbijbel en Stoofbijbel, weet chef-kok Julius Jaspers hoe belangrijk beeld kan zijn: ,,Het bepaalt niet welke recepten ik in een kookboek opneem, maar ik merk wel dat als er geen foto bij zit het minder snel gekookt wordt.”

Toch vindt Jaspers als kok de smaak belangrijker dan de vorm: ,,Ik ben een purist. Voor mij begint alles met de smaak, en dat bepaalt elementen zoals de garnering. Ik word gegrepen door koks die zonder al te veel frutsels iets maken dat smaakvol in de mond is.”



Toch weet hij dat voor anderen het beeld een belangrijkere rol in de keuken speelt: ,,Er zijn denk ik ook veel mensen die ‘plaatjeskoker’ zijn. Dan kun je dingen in je gerecht stoppen die misschien helemaal niet relevant zijn of zelfs averechts werken, maar er wel mooi uitzien. Denk aan bijvoorbeeld sumak of paprikapoeders die te pas en te onpas over je eten worden gegooid. Het ziet er prachtig uit, maar is het ook lekker?”

De vorm verraadt de inhoud: mooi is vaak goedgemaakt

Dat presentatie ook buiten Instagram belangrijk is, kan hij niet ontkennen: ,,Als er bijvoorbeeld een goudbruine Beef Wellington uit de oven komt, met versierde deegbloemen en een tuutje in het midden? Die bij het opensnijden mooi roze in het midden is en niet zompig in de bodem? Dan krijgt het van mij meteen een negen, zelfs als ik nog geen hap heb doorgeslikt.”

Het verschil zit er voor hem in dat de vorm in het geval van zo’n Beef Wellington meteen duidelijk maakt dat dit een goedgemaakt gerecht is – de vorm verraadt de inhoud. ,,Een mens eet ook met de ogen. Het is niet voor niets dat er tegenwoordig in veel keukens zes man staan, waarvan er twee tot drie aan te pas komen om de borden op te maken. Daar ben ik niet van, ik vind dat veel te veel gedoe met al die pipetjes en poedertjes. Maar het gebeurt wel, en met succes!”

Uit eten met kinderen, hoe hou je het leuk? Ouders van Nu vertelt hoe je je het best voorbereid op eten in een restaurant met kinderen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.