Dit is het Amerikaanse zusje van de Rotterdamse Kapsalon en patatje stoof

De Pollepel thuis In het warme, Parijse wereldje van Louise is alles lief, lekker en très romantique

10 februari Petit Restaurant Louise aan de Veerhaven was de winnaar van de Gouden Pollepel 2018/2019. De Franse bistrot van Loesje Tieleman is in coronatijd omgetoverd tot een ‘petit marché’ met afhaalloket. Bij Louise klopt alles, ook haar thuismenu’s zijn tot in de puntjes verzorgd.