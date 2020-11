Dit is de lekkerste vegan burger uit de supermarkt: ‘Een topper, zeker gezien de prijs’

Goud en brons voor wijnen uit Oostkapel­le

29 oktober Oktober wijnmaand. En aangezien er diverse wijngaarden in Zeeland zijn die op professionele manier wijn maken, besteden we daar deze week extra aandacht aan. Vandaag wijngaard Westerhoeve uit Oostkapelle waar Simon van Keulen samen met zijn vrouw Anita sinds 1990 de scepter zwaait over duizend wijnstokken.