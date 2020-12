Dit is de gezondste olie voor in de keuken (voor warme én koude gerechten)

Sanne Mouha, zelfstandig ­voedingsdeskundige en diëtiste in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen: ,,Ons lichaam heeft vetzuren nodig om te functioneren, maar er zijn verschillende ­soorten: verzadigde, onverzadigde en transvet­zuren. Van verzadigde vetten en transvetzuren weten we al langer dat ze ongezonder zijn. Olie bestaat gelukkig voor het ­grootste deel uit de gezondere onverzadigde ­vetzuren, die goed zijn voor onder andere onze hart- en vaatgezondheid, cholesterolgehalte, huid en zenuwgeleiding. Zo bevatten oliën de ­essentiële vetzuren omega 3 en omega 6, die ons lichaam niet zelf kan aanmaken, maar die we moeten innemen via onze voeding.”