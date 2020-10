Dit heb je vast nog nooit gebakken in je airfryer (spoiler: er zit chocola in)

Hoeveel kilo's friet zouden er al gebakken zijn in airfryers? Duizenden kilo’s moeten het zijn geweest sinds het apparaat een jaar of vijftien geleden op de markt kwam. Maar wie iets avontuurlijkers wil, zou eens kunnen denken aan zoetigheid. Hieronder vind je drie heerlijke zoete mogelijkheden.

Appel-rozijnencake (voor 4-6 personen)

Ingrediënten

1 groot ei

85 ml plantaardige olie

3/4 tl vanille-extract

125 g bloem

1 tl kaneel

1 tl geraspte nootmuskaat

1/2 tl zuiveringszout

100 g donkere basterdsuiker (gebruik voor een minder zoete cake minder suiker)

1/4 tl zeezout

3 handappels, geschild en grof gehakt

4 el rozijnen, 15 minuten geweekt in water en vervolgens uitgelekt poedersuiker, voor het bestuiven geklopte slagroom, crème fraîche of yoghurt, voor het serveren.



Bereiding

Verwarm de airfryer voor op 180 °C.

Klop in een kom het ei en de olie glad, voeg het vanille-extract toe en meng goed.

Zeef de bloem, specerijen en het zuiveringszout samen in een aparte kom.

Roer de suiker en het zout door het bloemmengsel. Schep het bloemmengsel in delen door het eimengsel tot alles goed is gemengd. Het beslag zal nu flink dik zijn. Schep voorzichtig de appel en rozijnen erdoor.

Schep het mengsel op de bakplaat van de airfryer of in een taartvorm die in het mandje past, dek af met aluminiumfolie en prik er ongeveer acht gaatjes in. Zet de cake in de airfryer, verlaag de temperatuur naar 160 °C en stel de timer in op 40 minuten. Verwijder daarna de aluminiumfolie en stel de timer in op nog 5 minuten; de bovenkant van de cake moet gelijkmatig bruin zijn. Laat de cake afkoelen voordat je hem uit de vorm haalt. Bestuif met poedersuiker en serveer warm of koud met slagroom, yoghurt of crème fraîche.



Chocoladetaart (voor 6-8 personen)

Ingrediënten

Voor de taart:

3 eieren

1,25 dl zure room

150 g bloem

150 g fijne kristalsuiker

125 g boter, plus extra voor het invetten

40 g cacao

1 tl bakpoeder

1/2 tl zuiveringszout

2 tl vanille-extract

melk, zo nodig

Voor het glazuur:

150 g pure chocolade, in blokjes gebroken

50 g zachte boter

200 g poedersuiker

1 tl vanille-extract

Bereiding

Verwarm de airfryer voor op 160 °C.

Kies een ronde bakvorm die in de airfryer past en vet hem in met boter. Doe alle ingrediënten voor de taart in een keukenmachine en meng tot een glad beslag. Voeg een beetje melk toe als het beslag te dik lijkt. Schenk het taartbeslag in de ingevette vorm, dek af met aluminiumfolie en prik er een paar gaatjes in. Zet in de airfryer en stel de timer in op 25 minuten; verwijder de folie na 15 minuten.



De taart is klaar als een in het midden ingestoken houten prikker er schoon uitkomt; is de taart nog vochtig, zet hem dan terug in de airfryer en stel de timer in op nog 5 minuten. Laat de taart op een rooster afkoelen.



Smelt ondertussen voor het glazuur de chocolade in een kom boven een pan met zachtjes kokend water of in de magnetron. Laat een beetje afkoelen en roer dan alle ingrediënten voor het glazuur door elkaar. Zet de afgekoelde chocoladetaart op een serveerschaal. Bestrijk met chocoladeglazuur en serveer.

Carrot cake (voor 4-6 personen)

Ingrediënten

140 g donkere basterdsuiker

140 g boter, plus extra voor het invetten

2 eieren, losgeklopt

200 g zelfrijzend bakmeel

geraspte schil en sap van 1 sinaasappel

1 tl kaneel

175 g geraspte wortel (ca. 2 wortels)

60 g sultana’s, 15 minuten geweekt in water en vervolgens uitgelekt

Bereiding

Vet de bakvorm van de airfryer of een taartvorm die in het mandje van de airfryer past in met boter. Verwarm de airfryer voor op 160 °C.

Klop de suiker en boter in een kom licht en luchtig, voeg dan geleidelijk het losgeklopte ei toe en klop tot alles goed is gemengd. Voeg in delen de bloem toe en klop steeds goed.

Voeg de sinaasappelschil en het -sap, de kaneel, geraspte wortel en sultana’s toe en meng alle ingrediënten voorzichtig.

Schep het cakebeslag in de ingevette bakvorm, dek af met aluminiumfolie en prik er een paar gaatjes in. Zet de vorm in de airfryer en stel de timer in op 30 minuten.



De cake is klaar als een in het midden ingestoken houten prikker er schoon uitkomt; is het beslag nog vochtig, zet de vorm dan terug in de airfryer en stel de timer in op nog 5 minuten.

Laat de cake 10 minuten in de vorm afkoelen en haal hem er dan uit.

