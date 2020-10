Dit dorp krijgt de ‘grootste stoofpotjes drive-thru van Europa’

Horeca bij ons dicht, over de grens kun je rustig nog een pintje drinken of vorkje prikken

8:00 BAARLE-HERTOG/ESSEN - De horeca in Nederland is deze week voor een maand op slot gegaan. Bij onze zuiderburen kun je nog rustig een pintje drinken of uiteten gaan. Maar van een stormloop op Belgische cafés en restaurants is vooralsnog geen sprake. Bovendien, strengere maatregelen zijn ook in België niet ondenkbaar.