Dirk waarschuwt: stukjes metaal in grillworst

Bart (33) scoort met 'geniaal dessert' in Britse MasterChef

2 december Op de Britse zender BBC One is de serie MasterChef Professionals onlangs weer begonnen. In de uitzending van gisteren dook - tussen alle Schotten, Welshmen en Engelsen - ineens de Nederlander Bart van der Lee (33) op. De chef-kok ging door naar de volgende ronde na uitstekende kritiek van de juryleden. Hij lijkt het in zich te hebben om verder te komen.