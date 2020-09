Diëten is uit, gezond eten is in: zes pleidooien voor vers eten (dat niet uit de fabriek komt)

Koken & eten‘Gezond is het nieuwe slank’ en ‘fit is het nieuwe dun’: die slogans zie je steeds vaker opduiken. Ze luiden een hele nieuwe dieetcultuur in, of eerder een anti-dieetcultuur. Nadat jarenlang de focus lag op kilo’s verliezen, wordt nu de omslag gemaakt naar je gezondheid optimaliseren, ongeacht je maat.

Een pleidooi voor echt eten - Michael Pollan Hoe drukker we ons maken over gezonde voeding, hoe ongezonder we worden. Dat zegt journalist en auteur Michael Pollan. In zijn boek Een pleidooi voor echt eten breekt hij een lans voor natuurlijke voeding, geproduceerd op het land en niet in een fabriek. Hij roept op om na te denken over wat we eten. Zijn boodschap is duidelijk: ‘Eet écht eten, laat voedingswaren met gezondheidsclaims op de verpakking links liggen en kies voor natuurlijke voedingsmiddelen.’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een pleidooi voor echt eten - Michael Pollan © rv

Het antidieetboek - Gerrit Jan Groothedde Culinair journalist Gerrit Jan Groothedde viel ooit zelf 35 kilogram af en schreef nu een boek om ook andere mensen te helpen die kampen met overgewicht. Dus toch een dieetboek? Ja en nee, want dit boek past wel degelijk in de antidieetcultuur. Zo doorprikt de de auteur tal van marketingmythes en onzin die door de voedings- en dieetindustrie verkondigd worden. Die kennis geeft je de middelen in handen om op basis van enkele eenvoudige leefregels aan je gezondheid te werken.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het antidieetboek - Gerrit Jan Groothedde © rv

Echt eten - Pascale Naessens Pascale Naessens is de bekendste kookboekenauteur van België en haar bekendheid in Nederland groeit. Haar kookboeken verkochten de voorbije jaren als zoete broodjes, hoewel je die laatste dan weer niet in haar boeken zal vinden. En ook geen aardappelen, pasta of rijst... In haar nieuwe boek Echt Eten. Maak jezelf sterker, gezonder en gelukkiger geeft Pascale 75 eenvoudige low carb-recepten en haar unieke visie op voeding.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Echt eten - Pascale Naessens © Roos Mestdagh

Het FUCK IT-dieet – Caroline Dooner Diëten werkt niet. Of niet op lange termijn. Dat is de duidelijke boodschap van schrijfster Caroline Dooner. Na zelf doodongelukkig te worden van al dat diëten, ging ze op zoek naar hoe het anders kan. In haar boek, en op haar gelijknamige blog, biedt ze een simpel alternatief om je fysieke, emotionele en mentale relatie met voedsel te herstellen. Haar boodschap: luister naar je lichaam en eet wat je maar wil. Zodra je lichaam uit de survivalmodus is, wordt het steeds makkelijker om te luisteren naar wat het echt nodig heeft. Verwacht je niet aan aan saai of ‘licht’ boek. Het is immers niet alleen hilarisch geschreven, het is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het FUCK IT-dieet – Caroline Dooner © rv

Intuïtief eten – Sharon Numan en Henrike Weerstand In het boek Intuïtief eten van Sharon Numan en Henrike Weerstand, leer je hoe je van eten kan genieten, lekker in je vel kan zitten én kan afvallen zonder op dieet te gaan. De auteurs gaan dieper in op de psychologische en emotionele redenen die aan de basis liggen van je eetpatroon. Als je die kan doorgronden, heb je de tools in handen om je gewoonten aan te passen. Op termijn maak je zo vanzelfsprekend en zonder moeite gezonde keuzes.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Intuïtief eten – Sharon Numan en Henrike Weerstand © rv

Mooi mediterraan - Jansen & Jansen De aandacht voor mediterraan is niet nieuw: al jaren prijzen experts de heilzame werking van de mediterraanse keuken. Pioppi was een enorme hit een paar jaar geleden, net als de boeken van Ottolenghi. Zussen Janine en Annemieke Jansen (cardioloog in het Groene Hart Ziekenhuis en foodstylist) zijn pleitbezorgers van deze manier van eten. Hun eerste twee kookboeken zijn ook gewijd aan de mediterrane keuken. Nu koppelen ze een praktisch maandprogramma aan veel informatie: over diëten, over vetverbranding maar ook vooral ook: veel recepten.

Volledig scherm Mooi mediterraan - Jansen & Jansen © Fontaine Uitgevers

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.