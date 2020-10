Diepvriesfriet gezonder dan yoghurt? Hier zie je hoe bruikbaar de Nutri-Score echt is

Column Margot Verhaagen Appelsouf­flé, uit het museum van mijn jeugd

13:58 Bijna alles in het huis van mijn ouders is nog zoals het altijd was. Mijn slaapkamer met de verzameling blikjes die ik destijds bij elkaar spaarde, met de voor mij bekende prenten aan de muren. Alleen de planten ontbreken. Er staan zelfs nog oude kinderboeken van mij in de kast.