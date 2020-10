Deze vijf kookboeken zijn beste van 2020: 'Alleen jammer dat wijnboek er niet bij zit’

Het Gouden Kookboek is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek van het voorgaande jaar. Vorig jaar won Vanja van der Leeden de prijs met haar boek Indorock, in 2018 was Jigal Krant de winnaar met TLV en in 2017 won Souq van Nadia Zerouali en Merijn Tol.

Genomineerden voor Het Gouden Kookboek 2020 zijn: - Home Made Basics van Yvette van Boven - Inmaken van Jonah Freud en Noni Kooiman - Spicy Chef van Soenil Bahadoer en Hassnae Bouazza - Vis voor beginners van Mirjam van der Rijst en Harold Pereira - Wereldse bouillons van Marianne Snel

Karin Hamersma van Kookboekwinkel Mevrouw Hamersma kan zich grotendeels vinden in de vijf genomineerden, hoewel ze liever had gezien dat de keuze was gevallen op Wijnboer van Olle Swets en Charlotte Marres in plaats van Inmaken. ,,Het is niet omdat ik Inmaken geen goed boek vind, maar ik vind Wijnboer origineler. Ik denk dat mensen naast het koken ook steeds meer willen weten wat voor wijn je bij het eten kiest.”

De vakjury van de prijs staat dit jaar onder leiding van Makkie Mulder (voormalig hoofdredacteur van foodmagazine Delicious) en bestaat verder uit Bart van Aken (boekhandel Paard van Troje in Gent), Daan van der Valk (boekhandel De Vries Van Stockum in Haarlem), Jonneke de Zeeuw (culinair publicist en influencer) en Sarriel Taus (culinaire duizendpoot en ondernemer). Uit alle genomineerde kookboeken zal de jury de komende weken verschillende recepten uitproberen. Aan de hand van hun bevindingen besluiten zij wie ervandoor gaat met de titel Het Gouden Kookboek 2020.

Wie dit jaar wint, vindt Hamersma lastig te voorspellen. ,,Ik zou nu echt nog niet kunnen zeggen wie de winnaar wordt. Stel dat Spicy Chef zou winnen, dan zou het zijn omdat het een heel mooi boek is. Home Made Basics vind ik dan weer een heel praktisch en gedegen boek en Vis voor beginners is een hele goeie omdat veel mensen nog een beetje bang zijn om met vis te koken.”

Volledig scherm Er werden dit jaar meer kookboeken verkocht dan in 2019. © Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek In voorgaande jaren werd de prijs telkens uitgereikt op de Avond van het Kookboek. Vanwege de coronamaatregelen gaat de avond dit jaar niet door en wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt op de vooravond van de Kookboekenweek, op 5 november. De Kookboekenweek duurt van 6 tot 15 november.

Meer kookboeken verkocht

Kookboeken verkopen in Nederland de laatste tijd ontzettend goed. In de eerste drie kwartalen van 2020 werden er vijf procent meer kookboeken verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Niet alleen tijdens, maar ook na de eerste coronalockdown gingen Nederlanders massaal aan de slag met hun kookkunsten, zo lijkt het. Na het einde van de ‘intelligente lockdown’ in juni werden er iedere maand meer kookboeken verkocht ten opzichte van dezelfde tijd in 2019.

