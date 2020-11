Deze supermarkten stunten nog steeds met varkenshaasjes

Russische 'worstko­ning' Vladimir in eigen sauna vermoord met kruisboog

2 november Gemaskerde inbrekers hebben vandaag de Russische vleesmagnaat Vladimir Maroegov, ook bekend als de 'worstkoning', met een kruisboog vermoord. De moord gebeurde in een sauna op zijn landgoed buiten Moskou in de vroege uren van de dag, meldde The Moscow Times.