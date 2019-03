Deze mixers moet je hebben voor lekker gladde soepjes

Een budgetmodel, verkrijgbaar vanaf 15 euro, maakte in deze test soepen, smoothies en slagroom vrijwel even goed glad als duurdere staafmixers waarvan de prijs kan oplopen tot 250 euro. Dus tel uit je winst, geef niet meer uit dan nodig.



Let bij de aanschaf wel op welke hulpstukken (garde, mengbeker of hakmolen) erbij zitten, daarin verschillen de staafmixers onderling. Net als in design en gebruiksgemak.