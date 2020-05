Deze kinderkoekjes bevatten minder ‘rommel’ dan ander snoepgoed

Voedingsexpert Desirée Marsman heeft zelf jonge kinderen en testte de koekjes daarom graag uit. ,,Mijn kinderen krijgen dagelijks fruit, gedroogd fruit, of nootjes. Snacks die ze niet iedere dag eten, mogen van mij best wat ongezonder. Soms koop ik een (water)ijsje, popcorn, chips, koekjes, of wat chocolade. De ongezonde dingen geven wij vaak op vrijdag mee naar school. Dan is zo’n zakje met koekjes van Farm Brothers wel praktisch.’’



Op de verpakking van de koekjes staat biologisch, maar toch detecteert Marsman wat ‘rommel’. Er zit namelijk ammoniumbicarbonaat in. Het nadeel van deze stof is dat het de potentieel kankerverwekkende stof acrylamide kan vormen tijdens het bakken. Marsman vindt dat zonde. ,,Zeker omdat je het niet hoeft te gebruiken, dus ik had het er liever niet in gezien. Overigens zit deze stof ook in de meeste andere koekjes.’’



Wel is er biologische kokosolie, in plaats van niet-biologische geraffineerde olie gebruikt. Die eerste is kwalitatief beter en bevat meer voedingswaarde dan de tweede, volgens Marsman. ,,Ook de rest van de ingrediënten is goed. Als je het vergelijkt met andere kinderkoekjes, waar veel kleur- en smaakstoffen in zitten, vind ik dit een beter alternatief.’’