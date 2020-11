Deze kant-en-klare mix voor kruidnoten komt als beste uit de test

Koken & eten Pepernoot verovert Duitsland als krokant koekje met chocolade­jas

6 november Van Delft Biscuits uit Harderwijk is de grootste pepernotenbakker ter wereld. Niet zo moeilijk want peper- of kruidnootjes zijn oer-Hollands. Met name door het succes van het chocolateren van de kleine koekjes, denkt directeur-eigenaar Oscar de Lange dat de tijd rijp is de rest van Europa te veroveren. In Duitsland ging onlangs de eerste winkel open.