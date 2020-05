Deze heerlijke kaastaart is makkelijk te maken, je hebt alleen wat geduld nodig

Begin met het maken van de hangop. Dit doe je door een theedoek of passeerdoek in een vergiet te leggen, het vergiet in een kom te doen en daarin de yoghurt te schenken. Knoop de theedoek dicht tijdens het uitlekken. Gebruik vooral volle yoghurt, want het is de bedoeling dat al het water uit de yoghurt lekt en hoe magerder de yoghurt, hoe meer water erin zit. Zet de yoghurt in de koelkast gedurende het uitlekken.