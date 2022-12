Deze fouten maken HHB-bakkers het vaakst (en zo kunnen wij die thuis voorkomen)

Geen planning maken

Er is één fout die bakkers telkens weer maken, zien Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden bij Heel Holland bakt. ,,Niet plannen. Als je dat niet op orde hebt, gaat het mis.”



,,Als je voelt: ik ga dit in de tijd niet halen, denk dan na: wat ga je wel afmaken en wat niet? Het eerste uur is het belangrijkst, dan moet je ertegenaan’’, zegt Van Beckhoven. ,,En je niet te veel laten afleiden.”

Het plannen zit ‘m in de juiste volgorde: heb je voldoende tijd om iets te laten afkoelen zodat je het erna kunt decoreren zonder dat de decoratie eraf glijdt door de warmte? Wat maak je als eerste? ,,Je kunt ook achteraan beginnen met de decoratie. Dan heb je dat vast af”, aldus Van Beckhoven, die Meester Patissier is. En of je dan de taart waar het op moet ook af krijgt is dan een kwestie van goed nadenken: ,,Dat is de planning.”

Geen plan B hebben

,,We merken ook wel bij kandidaten dat soms iedereen in de paniek gaat’’, weet Van der Heijden. Logisch. Zelfs André van Duin was onder de indruk toen hij voor het eerst in die witte tent stond toen hij Martine Bijl verving. En hij ziet dat terug bij de kandidaten als ze voor het eerst binnenkomen. ,,Het is een soort tempel.” Zelf had hij dat ook: ,,Oh wow, ik sta in de tent.”



Quote Bakker zijn is een lief beroep Robèrt van Beckhoven

,,Je kunt thuis heel goed bakken maar als je in die tent staat, dan voel je de druk pas. Je ziet die andere bakkers van alles doen, de tijd vliegt”, vult Van Beckhoven aan. ,,Het gaat heel snel. Thuis kun je alles nog eens een kwartiertje af laten koelen, dat kan hier allemaal niet.” En als je dan die planning niet hebt, dan gaat het mis, weten ze. ,,De vraag is dan: heb je een plan B?”

Om hun hoofd koel te houden, werken kandidaten vaak met streeplijstjes. Dan weet je wat je hebt gedaan en wat je nog te doen staat. ,,Maar soms is die paniek zo groot, dat mensen niet meer weten waar ze zijn.’’



Quote Ik denk dat mensen meer zijn gaan bakken. Dat zag je ook in de coronatijd André van Duin

Nooit echte kritiek ontvangen

Wat ook helpt: voldoende kritiek krijgen en daar je voordeel mee doen. ,,Ik raad mensen aan om de bakkers thuis kritischer te laten proeven en ook negatieve punten te geven”, zegt Van Beckhoven. ,,Niet altijd zeggen: ‘schatje, wat heb je dat lekker gemaakt’ maar ook zeggen: dit is niet goed.” ,,Daar schrikken kandidaten het meest van”, weet Van der Heijden. ,,Ze hebben altijd gehoord: jij kunt goed bakken. En dan komen wij en dan sabelen we ze neer, bij wijze van spreken. Dat is dan heel teleurstellend.”



Kandidaten kunnen soms niet groeien omdat er een plafond zit aan wat ze kunnen. Dat heeft met je smaak en met je smaakontwikkeling te maken.

Verkeerde smaken bij elkaar gooien

Een veelgemaakte fout is ook: smaken met elkaar combineren die niet bij elkaar passen. ,,Wat lekker klinkt, betekent niet dat het ook lekker smaakt’’, zegt Van der Heijden. Een taart met steranijs, geeft ze als voorbeeld. ,,Of met lavendel of oranjebloesem", vult Van Beckhoven aan. ,,Of een beslag met matcha", countert Van der Heijden weer. ,,Als je die matcha te heet maakt, wordt die zo bitter als ik weet niet wat. Je moet zo oppassen.” ,,Rozenwater is ook zoiets", vindt Van Beckhoven. ,,Dan is het soms net of je een bos bloemen eet. In het begin proef je het helemaal niet, maar het trekt helemaal door.” ,,Of je zeep aan het eten bent’’, beaamt Van der Heijden.



Soms lijkt het ook wel of mensen hun eigen baksels niet proeven. Proeven is een taak die je rustig moet uitvoeren. Zo merkte Van Beckhoven dat hij in het begin van Heel Holland bakt weleens iets wilde aanvullen als zijn collega Janny alweer aan de beurt was om haar oordeel te geven. ,,Dan vond ik iets toch wel érg zoet, bijvoorbeeld.”



,,Je moet wel een smaakgevoel van jezelf hebben", vindt Van der Heijden. ,,Daarom vind ik dat je kinderen zo jong mogelijk aan smaak en structuren moet laten wennen. Zo bouw je een bibliotheek op.”

De basis niet kennen

,,Wat er ook wel mis gaat, vooral met de technische opdrachten, is dat bakkers de basis niet onder de knie hebben’’, ziet Van der Heijden. ,,Als je de tent in komt moet je weten hoe je bladerdeeg maakt, hoe je soezen maakt, hoe je een goede crème maakt.” ,,Ik zeg vaak: koop een schoolboek, dan heb je de basis", vult Van Beckhoven aan. ,,Er zijn tien à vijftien basisrecepten in de banketbakkerij die altijd hetzelfde zijn. Het is heel overzichtelijk. En vanuit die basis kun je gaan variëren.’’



Toch laten bakkers wereldwijd de regels los. ,,Ze gaan met andere verhoudingen werken, met smaken die nooit eerder zijn gebruikt’’, schetst Van der Heijden. ,,Dus we kunnen nog lang vooruit, denk ik.”



,,Ik denk dat mensen meer zijn gaan bakken door Heel Holland bakt. Dat zag je ook in coronatijd’’, aldus Van Duin. ,,De bakproducten waren niet aan te slepen.” ,,Bakker zijn is natuurlijk ook een lief beroep’’, vindt Van Beckhoven. ,,Het is altijd feest. Mensen zijn altijd blij als je binnenkomt met taart of koekjes.”

