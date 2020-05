Deze bus met gratis drank en snacks brengt tijdens Hemelvaart het café naar de mensen

Jaarlijks is het op Hemelvaartsdag gezellig druk op het terras en in het café van Eetcafé Bolscher. Vanwege de coronacrisis wordt die traditie dit jaar noodgedwongen doorbroken. Samen met Len Veelers van drankenhandel besloten Laurens Bolscher en Dick Lansink van Eetcafé Bolscher om de rollen dan maar om te draaien. ,,Het biertje en de hartige hap brengen we nu naar de mensen toe”, legt Lansink uit.

,,In de Tapbus van Veelers rijden we vanaf ’s middags rond in de omgeving. Aan mensen die bijvoorbeeld pauze houden tijdens een fietstocht, vragen we of ze een biertje willen. Uiteraard nemen we de anderhalve meter regel in acht. Het pilsje bieden we aan op een dienblad aan een lange stok. Een meter bier wordt dus anderhalve meter bier. En desgewenst wordt er een hartige snack bij bezorgd door Bolscher.’’

Bier uit achterdeur

Het goudgele gerstenat stroomt op een bijzondere wijze uit de Tapbus, namelijk uit de achterdeur. ,,De bus moest worden opgeknapt’’, vertelt Veelers over de aanleiding. ,,Daarom werden de ruitenwissers aan de achterkant verwijderd. Het idee ontstond om daar bier door te laten stromen. En dat lukte.’’ De vaten bier staan in de bus. Met de achterdeuren gesloten lijkt het alsof het bier letterlijk uit de bus stroomt.

Bolscher: ,,Er waren al plannen om in samenwerking met Bolscher de bus in te zetten voor een zogeheten vijfuurtje, een middagborrel in het weekeinde. Bedoeld om klanten te laten weten dat we ze niet vergeten in coronatijd. Maar Hemelvaart is natuurlijk een ideaal moment om met de Tapbus op pad te gaan.’’

Geen zuipfestijn

Veelers, Lansink en Max Geerdink Johannink, medewerker bij Bolscher, voorzien de klanten op locatie van de gratis pils en snack. Hoewel de initiatiefnemers veel animo verwachten, gaat het beslist geen zuipfestijn worden. ,,Een biertje per persoon, pils of weizenbier, in een plastic beker. Deze nemen we zoveel mogelijk zelf als afval mee na gebruik. Daarna rijden we weer door’’, schetst Veelers.

,,Waar naartoe is een verrassing, ook voor ons. We krijgen inmiddels regelmatig de vraag wat onze route is. Maar een route hanteren we niet. Zo voorkomen we groepsvorming bij de Tapbus.’’ Café-eigenaar Laurens Bolscher vult aan: ,,Het gaat niet om het gezoep maar om het gebaar. Samen proosten op betere tijden.’’