Deze bakkers zie je vlak na kerst in Heel Holland Bakt in actie: ‘We kieken wat het wordt’

Chun

Volledig scherm De passie voor bakken begon voor de 28-jarige Chun al jong, door zijn opa en oma die een Chinees restaurant hadden. Doordat Chun tot zijn twaalfde bij zijn oma inwoonde, werden hem de kneepjes van het vak met de paplepel ingegoten. Je kunt Chun zomaar in de keuken treffen aan een triple chocolate karamel taart. ,,Ik heb niemand gevonden die dit niet lekker vindt’’, aldus Chun, die zijn tante ziet als zijn tweede moeder en haar als proefpersoon gebruikt. Zijn vriend Mike is zijn mentale toeverlaat en helpt hem aan creatieve bakideeën. Maar pas op, als het niet gaat zoals Chun voor ogen heeft, dan moet er niemand in zijn buurt komen.

Daniel

Ook de tweede kandidaat is jong: Daniel is 30 jaar en woont sinds zes jaar in Amsterdam. Zijn accent herken je uit duizenden: Daniel groeide op in Oostenrijk. Tijdens zijn thuiswerkdiensten bakt hij moeiteloos een vers brood met Oostenrijks tintje. De geur van kaneelbroodjes brengt hem terug naar Wenen. Zijn moeder is erg trots dat hij mee mag doen aan de nationale bakcompetitie.

Elizabeth

Elizabeth groeide op op Aruba. De 41-jarige verpleegkundige noemt haar huishouden met vier kinderen ‘gezellig’. De vrolijke kandidate verwent haar collega’s graag met appelkruimtaart met extra kaneel en gebakjes. Het waren die collega’s die haar opgaven voor Heel Holland Bakt. ,,Met bakken maak je mensen blij. Dat geeft mij blijdschap terug’', aldus Elizabeth, die graag naar een gospelplaatje luistert.

Ellen

Het beroep van de 32-jarige Ellen heeft wat uitleg nodig. De Utrechtse is scrum-master. ,,Scrummen is een manier van werken binnen de IT. Ik ben verantwoordelijk voor het proces en dat zij hun werk goed kunne doen’', aldus Ellen. Haar vriend Roel zit in hetzelfde wereldje. Ellen leerde bakken tijdens haar studententijd. Inmiddels is ze een pro en kan ze er moeilijk tegen als de hazelnoten over de vloer rollen. Visite krijgt altijd verse koekjes of taart voorgeschoteld. Naast bakken doet Ellen aan wielrennen en vogelspotten.

Eric

Eric (53) is de nuchtere Fries van dit seizoen. Hij is grafisch vormgever en heeft met zijn vrouw twee kinderen. Als Eric niet bakt, maakt hij muziek. Zijn gebruik aan techniek verhult hij door op zijn drums te slaan. Natuurlijk is het Friese suikerbrood zijn specialiteit, want brood heeft hem de laatste jaren ‘gegrepen’. Eric houdt van eenvoudig en eerlijk brood en niet van tierelantijntjes.

Jenny

Kandidate Jenny maakt haar ritjes naar de baktent vanuit Twente. Ook in haar werk als promotiedame van A-merken in supermarkten komen verse gerechtjes voorbij. Als Jenny het zelf niet lekker vindt, dan schotelt ze het haar klant liever niet voor. Zoet of hartig, het maakt de Twentse allemaal niet uit. Je belt haar ‘s nachts uit bed voor een verse bananensoes. Jenny’s motto? ‘KWW: kieken wat het wordt’!

Rianne

De 50-jarige basisschooljuf Rianne heeft drie kinderen en staat compleet zen in het leven. Ze gaat graag naar yoga en haar zangkoor. Ze omschrijft zichzelf als een nette en een precieze bakker. Ze keek de kunst af van haar vader, die niet uit de keuken was te slaan. Opvallend: Rianne praat tegen werkelijk alles, dus ook tegen karamel die niet wil koken.

Roelof

De veelzijdige Roelof (48) is eventmanager, bodypumpinstructeur en yogadocent. Roelofs opa was docentbakker en vindt het vooral leuk om 100 jaar oude recepten nieuw leven in te blazen. Hij kan urenlang puzzelen om het eindresultaat perfect te krijgen; tijd die hij in de baktent niet zal krijgen.

Sabine

Kapster een huis Sabine (34) bakt, tekent, schildert, ontwerpt kleding en boetseert. En dan heeft ze ook nog twee zoontjes. In een tijd dat ze niet goed in haar vel zat, hielp het bakken haar verder. Door haar creatieve brein worden haar baksels lekker decoratief.

Thijs

Doordat Thijs in het LUMC ingewikkeld onderzoek doet naar zeldzame ziekten tijdens de zwangerschap vindt hij het fijn dat hij in het bakken snel resultaat boekt. ‘s Ochtends op de fiets bedenkt hij als wat hij ‘s avonds gaat maken. Zijn vrouw Kimberly gaf hem stiekem op voor de baktent. Thijs lijkt een koele kikker in de keuken, maar het is niet altijd rustig in zijn hoofd. Gelukkig bakt hij dankzij de bakdrift van zijn moeder al van jongs af aan appeltaarten, cakes en tulbanden.

Grote tent In het achtste seizoen van het bakprogramma wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de coronamaatregelen, laat Omroep MAX weten. ,,De HHB-tent is twee keer zo groot, de bakkers zijn drie keer zo enthousiast, Janny en Robèrt proeven vier keer zoveel en André... is gewoon André; steun en toeverlaat voor de thuisbakkers.”