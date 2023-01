Deze 10 diëten zijn populair maar diëtist heeft ander idee: ‘Waarom beginnen we geen challenge?’

Koken & Eten Dit vlees mag je niet vergeten als je erwtensoep maakt

Het is winter en dus is het weer tijd voor oer-Hollandse wintergerechten. Een van de populaire gerechten tijdens de donkere dagen is erwtensoep. Maar hoe maak je die nou eigenlijk? En welk vlees hoort er allemaal in? Twee kenners vertellen.

27 december