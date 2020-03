Deliveroo gaat bezorgstrijd aan met Thuisbezorgd.nl: ‘We zijn aardig op weg’

Thuisbezorgd.nl is en blijft zeker na de fusie van moederbedrijf Takeaway en het Britse Just Eat de ongekroonde nummer één van maaltijdbezorgers in Nederland. Topman Jitse Groen stelt dat alleen de allergrootsten het op langere termijn gaan redden in bezorgland. De nummer 2, Deliveroo, ziet dat toch anders. Directeur Stijn Verstijnen meldt dat zijn bedrijf al een paar jaar met dubbele cijfers groeit. ,,We staan nog maar aan het begin. Er zit nog zoveel groei in deze tak van sport.’’