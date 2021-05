De zes lekkerste hapjes en gerechten voor het Suikerfeest

Als het vasten afgelopen is, is het tijd voor feest. Morgen vieren moslims in de hele wereld het Suikerfeest. Een van de gerechten die tijdens de ramadan vaak op tafel komt is harira. Die heerlijke Marokkaanse soep met linzen, kikkererwten en specerijen is een geurig, warm gerecht. Hier vind je het recept.

Nog zo'n comfortfood: labneh. Deze romige yoghurtdip is ideaal te combineren met allerlei mediterrane gerechten. Hier vind je het recept voor een combinatie met heerlijke gegrilde groente en knapperig gebakken Turks brood.

Deze verwenplank met notenbonbons staat in een oogwenk op tafel. Vul de plank aan met jouw favoriete fruit en noten. In dit recept gaan we voor aardbeien, frambozen, dadels, pistachenoten en walnoten. Dip het fruit in een romige yoghurtdip, optimaal genieten. Het recept vind je hier.

Köfte, ofwel gekruid gehakt, is heel gemakkelijk zelf te maken. In dit recept zit ras el hanout verwerkt, een Marokkaans kruidenmengsel van soms twintig of zelfs meer specerijen.

Baklava kent iedereen wel, maar maak vooral ook eens deze karamelfudge met walnoten en gevriesdroogd rood fruit. Gevriesdroogd fruit kun je vinden in de grotere supermarkten en speciaalzaken. Hoe je deze (makkelijke!) fudge maakt, zie je hier.

Ja, daar is hij dan. De bekende zoete lekkernij baklava, die je maakt met filodeeg en pistachenoten. De vele knapperige laagjes worden aan elkaar geplakt met suikerwater en een vulling van gemalen pistachenoten. Heerlijk als dessert of bij de thee. Het recept vind je hier.

De aanloop naar het Suikerfeest, dat drie dagen duurt, is voor Aylin Özen van Cafe Vanilya in Almelo een razend drukke periode, want het ‘suiker’-gedeelte van het feest wordt heel serieus genomen, zo vertelt ze in deze video:

