De Nederlandse veldboon heeft alleen maar voordelen, maar de boer verdient er (nog) niets aan

Wat Eten We Vandaag: Baba ganoush met dukkah en granaatap­pel

De spread die wij in het westen kennen als baba ganoush, wordt in het Arabisch mutabbal genoemd. De traditionele baba ganoush bestaat enkel uit groente en bevat geen tahin. Omdat tahin zo lekker is, voegen we deze tóch toe samen met dukkah en granaatappel.

18 september